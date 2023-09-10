Российские дроны ночью атаковали Киев, украинские - Крым

В ночь на воскресенье Россия атаковала Киев беспилотниками типа "Шахед". Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко сообщил, что силами ПВО были сбиты более 20 БПЛА. "Дроны заходили на столицу группами и с разных направлений", - уточнил он.

В Шевченковском районе Киева обломки беспилотника повредили квартиру в многоэтажном доме. Но большинство обломков упали на открытую, не застроенную территорию. Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил об одном пострадавшем.

Министерство обороны России сообщило о ночной атаке украинских беспилотников на аннексированный Крым. По заявлению ведомства, российская ПВО сбила на подлёте к полуострову восемь дронов самолётного типа.

Кроме того, Минобороны утверждает, что ночью в Чёрном море были уничтожены "три быстроходных военных катера производства США Willard Sea Force с десантными группами ВСУ, следовавшие в направлении Крымского побережья". Украинская сторона пока не комментировала эту информацию.