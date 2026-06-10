Российские дроны ударили по Одессе и Харькову, более 10 пострадавших

Российские войска в ночь на 10 июня запустили по Украине 207 беспилотников, из них военные сбили 181, сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ. Независимых данных нет.

В Одессе в результате атаки повреждены два многоквартирных дома. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в одном из них на балкон квартиры на 11-этаже упала часть беспилотника, но она не сдетонировала и не загорелась. Разрушена наружная стена лоджии, окна и фасад дома.

По другому адресу в восьмиэтажном жилом доме загорелась квартира, частично разрушена внешняя стена лоджии. Пострадали три человека, из которых двое – дети.

В Сумах военные РФ нанесли удар по жилому сектору, загорелись частный дом и хозяйственное сооружение, сообщили в ГСЧС. Пострадали два человека.

Удары наносились также по Запорожью и Запорожской области, там, по данным местных властей, пострадали десять человек. В Харькове беспилотники ночью атаковали Холодногорский район. Возникли пожары. Пострадали, по данным местных властей, не менее пяти человек.

Утром в среду началась новая волна ударов дронов по Харькову. Количество пострадавших при утренней атаке БПЛА на Харьков достигло восьми человек, сообщили местные власти.