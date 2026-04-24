Российские дроны в Одессе попали в жилые дома. Двое погибших

В результате российских ударов по жилым домам в центре Одессы в ночь на 24 апреля погибли два человека, ещё 14 пострадали. Об этом сообщили в украинской службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Погибшие – супружеская пара, им было по 75 лет – жили в двухэтажном доме, куда попал беспилотник.

Беспилотник попал также в трёхэтажный жилой дом – там пострадали шесть человек. Глава областной военной администрации Олег Кипер сообщил, что в трёхэтажном доме были разрушены квартиры на двух верхних этажах.

В других двухэтажных жилых домах пострадали семь человек, одного спасли из-под обломков, 20 жителей эвакуировали, среди них – двое детей. 50 человек, в том числе три ребенка, "находились в состоянии тяжелого стресса", уточнили спасатели. Им оказали психологическую помощь.

Олег Кипер также сообщил, что один из дронов попал в торговое судно, шедшее в порт Одессы под флагом Сент-Китс и Невис. "На борту начался пожар, который быстро ликвидировал экипаж. Предварительно, пострадавших нет", - написал он в телеграме.

Также известно, что две женщины пострадали при атаке российских БПЛА на Николаевскую область.

В Воздушных силах ВСУ заявили, что за ночь российские военные атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" и 107 беспилотниками, сбито, как утверждается 96 дронов. Российские военные удар не комментировали, независимых данных нет.