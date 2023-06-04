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Российские фигуристы Дэвис и Смолкин будут выступать за Грузию

Федерация фигурного катания России разрешила выступающим в спортивных танцах на льду Диане Дэвис и Глебу Смолкину заявиться за сборную Грузии.

Окончательное решение о допуске российских фигуристов в новом статусе к соревнованиям должна принять международная федерация (ISU). Отмечается, что это может произойти уже на следующей неделе.

По правилам ISU, для смены спортивного гражданства российские фигуристы должны на протяжении года жить в новой стране, а также не выступать за Россию. Пара Дэвис и Смолкин представляла Россию на Зимней Олимпиаде в Пекине в феврале 2022 года, где заняла 14 место. С тех пор за национальную сборную она не выступала.

Диана Дэвис – дочь российского тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе, которая подготовила олимпийских чемпионок Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. За последние восемь лет все победители чемпионатов России в женском одиночном катании были ученицами тренерского штаба Тутберидзе.

  • После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Международный олимпийский комитет и многие спортивные ассоциации наложили санкции на Россию и Беларусь. Спортсмены из этих стран допускаются к соревнованиям только под нейтральным флагом, а на некоторые не допускаются вообще. В связи с этим, чтобы иметь возможность выступать на крупных международных турнирах, десятки российских спортсменов сменили гражданство. Среди них - трёхкратная чемпионка Европы по плаванию Анастасия Кирпичникова, чемпионка мира по шахматам Александра Костенюк, победитель крупных международных соревнований велогонщик Павел Сиваков.

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