Российские фигуристы завоевали серебро Олимпиады в танцах на льду

Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали серебряными призерами соревнований танцевальных пар на зимней Олимпиаде в Пекине. По сумме ритм-танца и произвольного проката они набрали 220 с половиной баллов.

Золотую олимпийскую медаль в танцах на льду выиграли французские фигуристы Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон, установив новый мировой рекорд по сумме баллов – 226,98. Бронзовая медаль у фигуристов из США - Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью. Американсский дуэт по сумме двух танцев набрал 218 баллов.

В соревнованиях участвовали еще две пары из России. Александра Степанова и Иван Букин заняли шестое место. Диана Дэвис и Глеб Смолкин стали 14-ми.

С учетом победы Синициной и Кацалапова команда Олимпийского комитета России завоевала 18 медалей — четыре золотые, шесть серебряных и восемь бронзовых.

Накануне российские спортсмены, выступающие под флагом Олимпийского комитета России, принесли команде сразу четыре медали: золото в мужской лыжной эстафете 4х10 километров, серебряным призером стал шорт-трекист Константин Ивлиев, бронза у биатлонист Эдуарда Латыпова и конькобежки Ангелины Голиковой.