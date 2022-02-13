Российские лыжники выиграли эстафету на ОИ впервые со времён СССР

Российские лыжники в воскресенье одержали победу в эстафете 4x10 километров на Олимпийских играх в Пекине. Российская команда опередила сборную Норвегии, занявшую второе место, более чем на минуту. На третьем месте команда Франции.

Двукратным олимпийским чемпионом стал Александр Большунов - он ранее уже победил в одной из индивидуальных гонок. Золотые медали завоевали также Алексей Червоткин, Денис Спицов и Сергей Устюгов.

Это первая победа российских лыжников в олимпийской эстафете после распада СССР. Советская сборная в последний раз побеждала в Лейк-Плесиде в 1980 году.

Накануне золотые медали в эстафете завоевали и российские лыжницы. Это первая победа россиянок после зимних Игр в Турине в 2006 году.

На Играх в Пекине из-за многочисленных нарушений антидопингового законодательства российские атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России. Использование государственной символики – флага и гимна – запрещено.