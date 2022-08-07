Российские медики потребуют отменить вызовы врача на дом

Российские медики готовят в соцсетях петицию в госструктуры, требуя отменить вызовы врача на дом. Они считают практику домашних вызовов устаревшей и небезопасной для врачей, если не будут приняты государственные меры по защите медработников. 2 августа на вызове была убита врач-терапевт Елена Федорова.

Авторы подчеркивают, что случаи агрессии в отношении приходящих на дом врачей стали для них уже привычными. Они также указывают, что в большинстве случаев вызовы врача на дом не обоснованы и делаются пациентами, которые могли бы сами прийти на прием в больницу или поликлинику. Медики считают целесообразным введение закона о защите врачей, по которому насилие в отношение врача при исполнении им служебных обязанностей каралось бы так же строго, как насилие по отношению к полицейским.

25-летняя врач-терапевт Елена Федорова погибла 2 августа в Оренбурге, когда шла на вызов к пациенту. Ее зарезал психически нездоровый мужчина, ранее следивший за ней в соцсетях.