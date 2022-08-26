Российские партии тратят деньги на поддержку войны в Украине

Большинство российских партий увеличили расходы на агитацию и публичные мероприятий задолго до начала официальной агитационной кампании перед сентябрьскими выборами. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные Центральной избирательной комиссии. Деньги, в том числе, расходуются на гуманитарную помощь так называемым "ЛНР" и "ДНР", а также на информационную поддержку войны в Украине.

Так. расходы "Единой России" на публичные мероприятия по сравнению с первым кварталом увеличились почти в девять раз, с 84 до 730 миллионов рублей, а на пропаганду со 153 до 242 миллионов рублей.

КПРФ увеличила траты на публичные мероприятия на 700 тысяч рублей, а на пропаганду на 13 миллионов рублей. Также расходы по этим статьям выросли у партий "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди". Исключением стала ЛДПР, которая публичные мероприятия не финансирует, а расходы на пропаганду сократила с 31 до 19 миллионов рублей.

Заместитель секретаря генсовета "Единой России" Сергей Перминов подтвердил изданию, что рост расходов связан с избирательной кампанией в регионах. Кроме того, по его словам, "значительные ресурсы" вкладываются в "гуманитарную миссию на территории военных действий в Украине".

В КПРФ заявили, что на гуманитарную помощь "ДНР" и "ЛНР" идут пожертвования, а не деньги из бюджета партии.

ЛДПР прямо заложила в партийную смету расходы на гуманитарную помощь сепаратистским республикам Донбасса. Председатель "Справедливой Россиии – За правду" Сергей Миронов объясняет рост расходов своей партии во втором квартале необходимостью поддержать военнослужащих и добровольцев в ходе так называемой спецоперации в Украине.