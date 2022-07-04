Российские СМИ сообщают об обстрелах Донецка

Корреспонденты российских СМИ и пользователи соцсетей сообщают вечером в понедельник о взрывах и пожарах в Донецке - предположительно вследствие обстрелов.

В районе железнодорожного вокзала горели торговые ряды.

Также утверждается, что при обстреле пострадало здание детского сада.

Поддерживаемые Россией сепаратисты "ДНР" утверждают, что в городе за сутки погибли трое мирных жителей, есть раненые. Телеканал "ТВ Центр" сообщил о ранении своего сотрудника Андрея Алексеева в Донецке.

Украинские военные не комментировали сообщения об обстрелах Донецка. В вечерней сводке Генштаба ВСУ говорится о боях на Краматорском, Бахмутском и Славянском направлении. После взятия российскими войсками Лисичанска эти три крупных города Донецкой области могут стать целью нового наступления.

Также сообщается о ракетном обстреле территории Сумской области. По предварительным данным, ранены 6 человек.