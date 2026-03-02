Российские СМИ сообщили о самоубийстве Умара Джабраилова

Бывший член Совета федерации от Чечни Умар Джабраилов покончил с собой в московском отеле. Об этом сообщают российские СМИ и телеграм-каналы со ссылкой на источники.

Mash утверждает, что рядом с телом Джабраилова обнаружили пистолет. По информации телеграм-канала, Джабраилова "как неизвестного" госпитализировали в тяжёлом состоянии, но спасти его не удалось.

Бизнесмена опознали его охранники.

В 2020 году Джабраилов, по информации СМИ, пытался совершить суицид, но его удалось спасти.

Джабраилов участвовал в выборах президента России в 2000 году и набрал 0,10% голосов, заняв последнее место. Победитель – исполняющий обязанности президента Владимир Путин – получил тогда почти 53%.

Джабраилов в 1990-е годы создал компанию "Данако", которая контролировала сеть заправочных станций в Подмосковье. Позже предприниматель занялся недвижимостью, ему принадлежало несколько отелей, в том числе "Рэдиссон Славянская". В середине 1996 года партнер Джабраилова, американский бизнесмен Пол Тейтум обвинил его в угрозах убийством. Через несколько месяцев Тейтума застрелили в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом. Причастность Джабраилова к этому убийству не была доказана, но бизнесмену запретили въезд в США.

В 2004–2009 годах Джабраилов был представителем парламента Чечни в Совете Федерации. Он также руководил "Ассоциацией предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти", в которой некоторое время работала дочь представителя Кремля Дмитрия Пескова Елизавета.

В 2018 году Джабраилова исключили из партии "Единая Россия" после стрельбы в отеле Four Seasons.

Его имя упоминалось в документах по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна, осуждённого в США за сексуальные преступления и создание сети вербовки и сексуальной эксплуатации несовершеннолетних девочек. Согласно письмам, он в 2001 году договаривался о встрече в Москве с помощницей финансиста Гилейн Максвелл. В 2022 году суд в США приговорил её к 20 годам тюрьмы по делу Эпштейна.

Сам Джабраилов ранее подтвердил "Базе", что переписывался с Максвелл и поддерживал с ней дружеские отношения, но состоялась ли в 2001 году его встреча с Максвелл и Эпштейном, неизвестно.