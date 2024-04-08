Российские телеканалы показали видео с обвиняемыми в теракте в "Крокусе"

Российские федеральные телеканалы вечером в воскресенье показали видео, как утверждается, допроса обвиняемых в нападении на концертный зал "Крокус Сити Холл", жертвами которого стали не менее 144 человек.

Видео было получено от ФСБ. Отрывки из него показали в прайм-тайм Первый канал и "Россия-1". На видеозаписи фигурируют все четверо предполагаемых исполнителей теракта, задержанные на следующий день после нападения. Все они утверждают, что их действия координировал некий Сайфулло, который якобы сказал им после теракта уезжать "в сторону Киева".

Двое из подозреваемых, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Рачалибзода, также утверждают, что им обещали выдать в Киеве по миллиону рублей. По словам Файзова, на границе Украины с Россией должны были ждать "ребята, которые помогут... перейти границу и доехать в Киев". Двое других подозреваемых, Фаридуни Шамсиддин и Далержон Мирзоев, говорит об этом несколько иначе, утверждая, что "Сайфулло" говорил им бросить машину недалеко от границы и звонить ему за инструкциями.

Авторы сюжета Первого канала после этого утверждают, что, пока нападавшие на "Крокус" ехали к границе, на украинской территории для них якобы подготовили два коридора для перехода через границу, разминировав местность в двух местах. Сами обвиняемые об этом не говорят, независимых подтверждений этой информации нет. Об "окне" на границе в первый же день после теракта говорил российский президент Владимир Путин.

В сюжете также показали фотографии с украинским флагом, якобы найденные в мобильных телефонах обвиняемых. Одна из них, как обнаружило Радио Свобода — это снимок из фотобанка Depositphotos на тему "Украинская армия". Ранее "Агентство" обнаружило, что коллаж, якобы обнаруженный в телефоне, более года назад публиковался в интернете.

Все четверо обвиняемых были подвергнуты насилию и, вероятно, пыткам, при задержании и сразу после него. Одному из них в частности отрезали часть уха, другого предположительно пытали электротоком - соответствующие фотографии опубликовали провоенные телеграм-каналы. Когда и при каких обстоятельствах было снято видео, вышедшее в эфире федеральных каналов, не известно.