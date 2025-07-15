Российские удары по Украине: в Шостке разрушено здание диспансера

Российские военные в ночь на 15 июля вновь наносили удары по территории Украины, используя беспилотники и ракеты.

Как пишет "Настоящее Время", по городу Шостка в Сумской области нанесли, по предварительной информации, три ракетных удара. Мэр Шостки Николай Нога сообщил, что российские военные атаковали Свеский психоневрологический диспансер, разрушен корпус больницы. Кроме того, повреждены 11 многоквартирных домов и более 10 частных домов. Пострадал один человек - 14-летняя девочка.

Два человека были ранены при артиллерийском обстреле города Гуляйполе в Запорожской области.

В селе Приколотное Купянского района Харьковской области, по данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, разрушены частные дома, сгорели два дома и четыре хозпостройки, пострадала 68-летняя женщина.

Четыре человека были ранены в Донецкой области. Донецкая областная прокуратура утверждает, что российская армия обстреляла из РСЗО "Смерч" село Родинское. И российские, и украинские источники в последние дни сообзщали о попытках наступления российской армии на это село, расположенное к северу от города Покровск. За последние недели российским военным удалось продвинуться к востоку от Покровска, сейчас город, бои на подступах к которому идут уже почти год, согласно карте проекта DeepState, почти в полукольце.