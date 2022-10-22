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Российские власти Херсона требуют от жителей немедленно уехать из города

Жители покидают Херсон

Российская администрация аннексированной Херсонской области в субботу потребовала от жителей областного центра "незамедлительно покинуть город".

Как говорится в сообщении в телеграм-канале оккупационной администрации, "мирные жители Херсона и все подразделения и министерства гражданской администрации должны сегодня переправиться на левый берег Днепра". Причиной такого призыва названа напряжённая ситуация на фронте, повышенная опасность обстрелов и угрозы террористических атак. В сообщении указано место, откуда отправляются речные катера через Днепр.

Назначенная Россией администрация уже более недели призывает жителей Херсона и правобережных районов области переехать на левый берег, а по возможности в аннексированный Крым и российские регионы. Однако категорическое требование покинуть город прозвучало впервые.

Российские власти обещали обеспечить тех, кто покинет Херсонскую область, временным жильём. По оценкам оккупационных властей, с правого берега Днепра на данный момент выехали несколько десятков тысяч человек, независимой оценки нет. Украинские власти обвиняют Россию в депортации населения.

Долгое время - даже на фоне украинского наступления в Херсонской области - местные российские власти утверждали, что городу ничего не угрожает, а наступление будет остановлено. Риторика поменялась на этой неделе. Недавно назначенный командующим российскими войсками в Украине генерал Сергей Суровикин заявил, что в отношении города Херсона возможно "принятие непростых решений" и также призвал население выезжать.

Украинские телеграм-каналы в субботу сообщают, что в Херсоне закрылись практически все российские учреждения. Администрация переехала ещё раньше.

Призывы к жителям уехать из Херсона звучат на фоне опасений украинской стороны относительно того, что российские военные могут подорвать дамбу Каховской ГЭС, чтобы замедлить наступление Украины. По ряду оценок, это может привести к затоплению населённых пунктов, в том числе и части города Херсон. Россия, в свою очередь, обвиняет в планах подрыва ГЭС Украину.

Активного наступления украинских войск в сторону Херсона сейчас не ведётся.

Российские власти объявили об аннексии четырёх украинских областей, включая Херсонскую, в конце сентября. Вскоре после этого российские военные отступили с севера области.

Российские войска взяли Херсон под контроль в первые дни войны, в начале марта. Это единственный областной центр Украины, перешедший под российский контроль после начала вторжения 24 февраля.

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