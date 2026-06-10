Российские власти разблокировали популярную у детей платформу Roblox

Российское Минцифры сообщило о снятии ограничений с доступа к игровой платформе Roblox в России. Ведомство заявило, что компания "полностью выполнила требования российского законодательства по обеспечению безопасности пользователей".

Издание "Код Дурова" пишет, что Roblox у российских пользователей начал открываться без средств обхода блокировок.

9 июня Минцифры и Роскомнадзор предложили снять ограничения на работу Roblox в России, которые были введены в начале декабря 2025 года за пропаганду "экстремистской деятельности" и "ЛГБТ-тематики".

В компании ранее сообщали, что взаимодействуют с Роскомнадзором для разблокировки платформы на территории страны. Впоследствии на платформе были отключены внутриигровые чаты для пользователей из России.

Roblox — это популярная среди детей и подростков онлайн-платформа, которая позволяет играть и создавать собственные игры.