Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Российские военкоры жалуются на безвластие и мародёров в Херсоне

Херсон. Постамент памятника адмиралу Ушакову

Сотрудники российских СМИ и блогеры, находящиеся в оккупированном Херсоне, утверждают, что в городе фактически царит безвластие, и сообщают о всё более частых случаях мародёрства.

Украинский блогер Анатолий Шарий, которого власти Украины обвиняют в сотрудничестве с Россией, опубликовал видео из Херсона, автор которого утверждает, что в городе не работают аптеки, интернет, связь, нет вещания ни российских, ни украинских телеканалов. "Из города пропала администрация, практически нет военных, в отсутствие стражей правопорядка царят мародёры" - утверждает автор видео.

Российский блогер Роман Сапоньков пишет, что в Херсоне "анархия и криминальный беспредел. В городе нет никаких органов власти, включая самооборону или тероборону". Тот же Сапоньков пишет, что в воскресенье его автомобилю неизвестные порезали шины. То же случилось с машиной российского военкора Александра Коца.

Несколько дней назад было объявлено о переезде российской администрации из Херсона на левый берег Днепра. Над зданием администрации спустили российский флаг. Украинское издание "Мост" опубликовало видео из покинутого здания. Из него пропала техника и мебель.

По ряду сообщений, российские военные также уничтожают лодки и речные суда на Днепре.

В воскресенье в Херсоне и ряде других населённых пунктов области отключили электричество. Российская и украинская сторона обвинили друг друга в подрыве ЛЭП.

В конце октября, после успешного украинского наступления на севере Херсонской области, российские власти в Херсоне призвали жителей правого берега Днепра, включая город Херсон, переезжать на левый берег или в другие регионы. Им было обещано жильё. Из Херсона вывезли российские и советские памятники и даже останки князя Григория Потёмкина-Таврического, которые там покоились. При этом российские чиновники утверждают, что город сдан не будет. Командующий российской группировкой в Украине Сергей Суровикин не столь уверен в этом - он сказал, что относительно судьбы города Херсона возможны "непростые решения". Президент Владимир Путин на днях также призвал жителей уезжать. При этом российские власти недавно объявили о завершении "эвакуации" и закрытии речной переправы через Днепр.

  • Херсон - единственный областной центр Украины, взятый под контроль российскими военными после вторжения в Украину 24 февраля. Официально российские власти объявили Херсонскую область территорией России, аннексию не признало подавляющее большинство стран мира.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG