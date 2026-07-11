Российские военные атаковали Киев баллистическими ракетами

Российские военные в ночь на 11 июля атаковали Киев несколькими баллистическими ракетами. Власти сообщили о попаданиях в четырёх районах украинской столицы. Пострадали, по последним данным, 10 человек, о погибших не сообщалось.

Возникли пожары. По данным мэра Киева Виталия Кличко, горят нежилые помещения. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о пожарах в складских помещениях в Соломенском и Днепровском районе, в Дарницком районе ракета упала прямо на проезжую часть, в соседних жилых домах выбиты стёкла. Также был повреждён железнодорожный локомотив.

Российские военные удары пока не комментировали. По данным Воздушных сил ВСУ, всего Россия за ночь выпустила 12 ракет, в том числе 6 баллистических, и более 100 дронов. Сбить удалось 2 ракеты и почти все дроны. Независимых данных нет. СМИ сообщают, что взрывы в Киеве произошли ещё до того, как была объявлена тревога.

Российские военные уже в третий раз за последние 10 дней атаковали Киев баллистическими ракетами. При предыдущих двух ударах - в ночь на 2 и на 6 июля - были разрушены жилые дома, погибли около 60 человек.