Российские военные атаковали Киев, Харьков и Кривой Рог

Российские войска в ночь на 26 июля нанесли удары по нескольким городам Украины. В Киеве повреждения зафиксированы в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районах, сообщил мэр города Виталий Кличко.

В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажный жилой дом, где возник пожар на уровне седьмого и восьмого этажей. В Соломенском районе после падения обломков загорелась территория нежилой застройки, в Деснянском районе – автомобили и парковка. Пострадали три человека. Одного из них госпитализировали, двоим помощь оказали амбулаторно.

В Харькове, по данным мэра Игоря Терехова, удар беспилотника по Слободскому району привёл к гибели одного человека. Ещё как минимум шесть человек получили ранения, среди них двое детей.

Под удар также попал Кривой Рог. После атаки беспилотника возник пожар в строительном гипермаркете "Эпицентр", сообщили украинские власти и местные СМИ.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские военные применили управляемую авиационную ракету Х-59/69, семь баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 и более 100 беспилотников.

Минобороны России заявило, что целью ударов в Киеве были предприятие "Смарт интеллиджент систем", которое, по утверждению ведомства, производило беспилотники, а также место сборки и хранения дронов на юго-западе города. Независимого подтверждения этим заявлениям нет.