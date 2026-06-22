Российские военные атаковали турецкий сухогруз в Чёрном море

Российские войска в ночь на 22 июня атаковали гражданские торговые суда, направлявшиеся в украинские порты, есть жертвы. Об этом заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба.

По данным ВМС Украины, в результате удара на судне "Victress" под флагом Панамы (принадлежит турецкому судовладельцу) произошел пожар. На его борту находились девять членов экипажа – граждане Египта, Турции и Индии.

Кулеба сообщил, что один человек погиб – 58-летний судовой кок, гражданин Египта. Остальные восемь моряков были эвакуированы. Судно получило значительные повреждения и потеряло мореходное состояние.

Согласно данным сервиса Marine Traffic, судно Victress 21 июня находилось в Чёрном море.

Кроме того, по словам вице-премьера Украины, российские военные атаковали суда под флагами Палау и Белиза. Они продолжили путь с повреждениями.

"Атаки на торговый флот и гуманитарные морские маршруты – это прямая угроза глобальной продовольственной и экономической безопасности и требующая решительной реакции международного сообщества", – заявил Кулеба.

Россия не в первый раз атакует гражданские торговые суда в Чёрном море. В ночь на 19 июня российские военные атаковали два иностранных гражданских судна, которые двигались на выход из портов под флагами Панамы и Сент-Китса и Невиса. Как тогда сообщил Кулеба, в результате атаки погиб член экипажа судна под флагом Панамы, еще двое моряков получили ранения, один из них – тяжелые. Кроме того, легкие ранения получили трое членов экипажа второго судна.

Украинские военные, в свою очередь, наносят удары по танкерам так называемого российского теневого флота, под атаки попадали также суда, заходившие в порты на оккупированных Россией территориях Украины.