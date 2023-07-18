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Российские военные нанесли удары по портам в Одессе и Николаеве

Порт Николаева (иллюстративное фото)

Минувшей ночью, вскоре после выхода России из сделки по вывозу украинского зерна из заблокированных после начала российского вторжения черноморских портов, российская армия атаковала портовые города Николаев и Одессу.

В оперативном командовании "Юг" украинской армии рассказали, что ночью российские военные атаковали Одессу шестью ракетами "Калибр" со стороны Черного моря, все их сбила система ПВО Украины. Обломки сбитых ракет и взрывная волна повредили объекты портовой инфраструктуры и несколько частных домов. Один человек ранен. В оперативном командовании утверждают, что ночью над Одесской областью был сбит 21 беспилотник "Шахед".

В Николаевской области была объявлена воздушная тревога. Украинские военные заявили, что сбили четыре российских беспилотника. После налёта глава областной военной администрации Виталий Ким сообщил о тушении пожара, не уточнив, где именно он произошёл. Украинские и российские источники сообщали о пожаре в порту Николаева. Информации о пострадавших нет.

Российский глава аннексированного Крыма Сергей Аксёнов утром во вторник объявил, что ночью на востоке полуострова были сбиты девять украинских дронов и еще 19 подавлены системами радиоэлектронной борьбы. Аксёнов не уточнил, какие объекты подверглись атаке. На востоке полуострова находится Крымский мост, который накануне, 17 июля, был частично разрушен в результате удара украинскими надводными беспилотными аппаратами.

Минобороны России позднее уточнило, что сбиты были 17 беспилотников, подавлены - 11. Пострадавших и разрушений нет.

Оперативно проверить утверждения воюющих сторон затруднительно.

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