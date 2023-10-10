Российские военные резко активизировались под Авдеевкой

С утра 10 октября поступают сообщения о массированном обстреле российскими войсками Авдеевки в Донецкой области. Этот город к северо-западу от Донецка российские войска пытались взять с самого начала широкомасштабного вторжения в Украину в феврале прошлого года, однако украинские войска удержали его. В последние месяцы активных штурмовых действий там не велось.

О сильном обстреле сообщают как российские, так и украинские источники. РБК-Украина со ссылкой на местных жителей сообщает, что удары начались в 5 утра. Публикуются видео обстрела. Них виден дым и слышны взрывы.

На севере от города идут тяжёлые бои, сообщил глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в комментарии телеканалу "Суспільне". Сообщается также об ударах российской авиации.

Пока нет данных о жертвах или раненых среди мирных жителей, которые остаются в городе, несмотря на близость к фронту.

В российских провоенных телеграм-каналах сообщений об ударах по Авдеевке больше. В них утверждается, что российская армия "ведёт самый массированный артиллерийский обстрел позиций противника за последние месяцы". Некоторые каналы пишут и о переходе российских войск в наступление и даже о занятой в его ходе территории. В частности, утверждается, что российским войскам удалось продвинуться и занять участок стратегически важной автодороги Е50, а также провести атаку со стороны Красногоровки и подойти вплотную к селу Бердычи. Авдеевка находится фактически в полуокружении, и обозначенные направления ударов могут свидетельствовать о том, что российские войска стремятся отрезать пути снабжения украинской группировки.

Украинские источники эту информацию не подтверждают, но также пишут о тяжелых боях и попытках россиян "давить одновременно с противоположных направлений".

В официальных российских и украинских сводках о событиях под Авдеевкой пока не упоминалось.

Поступают также сообщения о попытках российских войск наступать и на других участках фронта – в районе Марьинки, под Купянском, а также в Запорожской области в районе Пятихаток.