Российские военные сбросили бомбы на Харьков – есть жертвы

Российские военные днём в среду нанесли удар по Харькову, в результате которого пострадали в том числе жилые дома. По данным мэра города Игоря Терехова, один человек погиб, не менее 16 пострадали.

Начальник Следственного управления полиции по Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что удар по городу впервые с 2022 года был нанесён авиабомбами. Утверждается, что речь идёт о УМПБ Д-30 СН, изготовленной на базе фугасной авиабомбы с зарядом тротила 250 кг (ФАБ-250). Под удар, как утверждается, попало здание школы, а также жилые пятиэтажные дома.

Российские провоенные блогеры при этом пишут, что удар был нанесён корректируемыми авиабомбами (КАБ). Они тоже отмечают, что это первый подобный случай за долгое время. Ранее о широком применении КАБ сообщалось при штурме Авдеевки.