Российские военные 3 апреля заявили об уничтожении нефтеперерабатывающего завода в Одессе ракетным ударом. Утверждается, что разрушены также три хранилища горюче-смазочных материалов, откуда шли поставки топлива для украинской армии в районе Николаева.

Где расположены хранилища, по которым был нанесён удар, не сообщается. Одесский НПЗ не функционирует с 2014 года. Зачем было уничтожать не работающий объект — не уточняется.

До начала войны в феврале Украина импортировала не меньше половина топлива из России и Беларуси, ещё часть топлива ввозилась морем — это путь сейчас перекрыт. Нехватка топлива может представлять угрозу не только для украинской армии, но и для сельского хозяйства — в стране готовится посевная кампания.

Украинские власти информацию о конкретных разрушениях после российского удара по Одессе не сообщали. Воздушную тревогу в воскресенье в городе объявляли три раза, — передаёт украинская Общественная телерадиокомпания. Мэр города Геннадий Труханов сообщил, что жертв нет. Жителям рекомендовалось закрыть окна, сообщалось, что часть ракет были сбиты противником.

Утверждения российских и украинских властей во время активной фазы войны плохо поддаются проверке. Стороны конфликтов обычно склонны преувеличивать свои достижения и преуменьшать успехи противника.