Российские военные ударили по Херсону, Борисполю и Павлограду

Российские войска в ночь на четвертое июня атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 293 ударными беспилотниками, из них силы ПВО сбили 264 дрона, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

В Херсоне, по данным местных властей, в результате удара беспилотника по жилому дому пострадал 12-летний мальчик, его доставили в больницу.

В Борисполе во время российской атаки на промышленный объект был ранен работник предприятия. В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщили, что ликвидация пожара продолжается.

В Павлограде в Днепропетровской области, по данным ГСЧС, в двух квартирах многоквартирного жилого дома произошли пожары, пострадали два человека. В Днепровском районе загорелись складские помещения, в Синельниковский районе – повреждены многоквартирные дома, частный дом и объекты инфраструктуры.

В городе Семеновка Новгород-Северского района Черниговской области в результате российской атаки тоже загорелось здание склада, в Понорницкой общине – хозяйственная постройка на территории фермерского хозяйства.

В Одесской области военные РФ, по информации местных экстренных служб, ударили по объекту критической инфраструктуры, никто не пострадал.

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