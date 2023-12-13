Видео: военные РФ, вероятно, прикрываются в бою пленными

Российские военные с высокой долей вероятности использовали взятых в плен украинских солдат в качестве живого щита во время боя. К такому выводу пришли журналисты Украинской службы Радио Свобода, изучив видео, снятое беспилотником на территории Запорожской области, где идут активные боевые действия.

Как сообщается, на 19-минутном ролике видно, как наступающая группа солдат армии России ведёт впереди себя безоружных людей (скорее всего, судя по униформе, это украинские солдаты) под дулами автоматов в сторону позиций ВСУ. Безоружные при этом держат руки поднятыми кверху, а российские военные периодически стреляют из-за их спин. В итоге между наступающими и обороняющимися на своих позициях солдатами украинской армии завязывается бой, в результате которого один из вероятных пленных остаётся лежать на земле. При этом огонь в его сторону, судя по видео, открыл солдат российской армии.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что на направлении, где было снято видео, со стороны российской армии воюют силы 234-го десантно-штурмового полка.

В свою очередь Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя опубликованные кадры, заявил, что это первое подобное видео, которое он видит за время войны. Он подчеркнул, что Женевская конвенция "прямо запрещает использовать военнопленных для участия в боевых действиях" и что "пленные после предоставления официального статуса должны находиться в специальном созданном лагере вдали от линии фронта".