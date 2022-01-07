Российские военные взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Российские военные вместе с сотрудниками правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.
Также сообщается, что под охрану взято генеральное консульство России, расположенное в Алма-Ате, и другие объекты. Конашенков утверждает, что военные миссии ОДКБ вместе с правоохранительными органами Казахстана поддерживают правопорядок в стране.
Ранее стало известно, что парламенты Киргизии и Таджикистана одобрили отправку своих военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Военный блок принял решение отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют миротворческой.
- 2 января в Казахстане с города Жанаозен в Мангистауской области начались протесты против резкого скачка цен на сжиженный газ. Уже к 4 января выступления охватили практически все крупные города страны. Протестующие начали выдвигать не только экономические, но и политические требования. Власти объявили о снижении цен на газ. Утром 5 января Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку, но это не остановило демонстрантов.
- Между полицией и протестующими произошли вооружённые столкновения. Были захвачены и подожжены административные здания. Токаев ввёл чрезвычайное положение сначала в отдельных областях и городах, а затем и по всему Казахстану. В стране были отключения интернета.
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