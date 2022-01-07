Российские военные взяли под контроль аэропорт Алма-Аты

Российские военные вместе с сотрудниками правоохранительных органов Казахстана взяли под контроль аэропорт Алма-Аты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова.

Также сообщается, что под охрану взято генеральное консульство России, расположенное в Алма-Ате, и другие объекты. Конашенков утверждает, что военные миссии ОДКБ вместе с правоохранительными органами Казахстана поддерживают правопорядок в стране.

Ранее стало известно, что парламенты Киргизии и Таджикистана одобрили отправку своих военных в Казахстан в рамках миссии ОДКБ. Военный блок принял решение отправить армейские подразделения в Казахстан по запросу президента страны Касым-Жомарта Токаева. В организации эту миссию называют миротворческой.