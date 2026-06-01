Российские войска атаковали Черниговскую область, Харьков и Одессу

Российские войска в ночь на 1 июня атаковали беспилотниками несколько регионов Украины. Есть раненые.

В Черниговской области, по данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в результате удара дроном травмы получили восемь человек, среди них – трое детей. В селе Сновское Корюковского района произошел пожар в доме культуры, в поселке Репки повреждено частное домохозяйство.

В Харькове пострадали четыре женщины. В ГСЧС сообщили, что повреждены многоэтажные дома, легковые автомобили и гаражи. Глава областной военной администрации Олег Синегубов писал, что в результате удара поврежден пятиэтажный жилой дом и расположенные неподалеку многоэтажки, два гаража были полностью уничтожены.

В Одессе пострадали шесть человек. По данным ведомства, в результате атаки повреждены фасад и балконы девятиэтажного дома, теплотрасса и административное здание. Кроме того, были разрушены одноэтажные и двухэтажные дома, горели три автомобиля, складское помещение с пищевым оборудованием и ангар с пшеницей.

В Донецкой области в городе Дружковка FPV-дроны убили мирного жителя, еще одного ранили, сообщает полиция. В Славянске из-за атак беспилотников ранены двое, в том числе ребенок. Один человек ранен в Николаевке.

Всего, как сообщили в Воздушных силах ВСУ, российские военные ударили по Украине 265 беспилотниками, из них были сбиты 228. Российские военные удары не комментировали, независимых статистических данных нет.

В начале прошлой неделе МИД России заявил, что российские военные начинают систематические удары по Киеву, и призвал иностранных дипломатов покинуть город. Ни одна дипломатическая миссия, однако, не заявляла об эвакуации из города, а некоторые прямо подтвердили, что остаются в Киеве, несмотря на угрозы. После этого предупреждения массированных ударов по Киеву до сих пор не было, хотя власти Украины отмечают, что об их возможности предупреждали в том числе зарубежные разведки.