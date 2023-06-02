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Российские войска атаковали Киев беспилотниками и ракетами

Киевляне укрываются в метро во время российских ракетных ударов

Киев в ночь на 2 июня вновь подвергся российскому удару дронами-камикадзе и ракетами. Украинские власти сообщают, что все воздушные цели - 15 ракет и 18 беспилотников - были сбиты, о разрушениях или пострадавших данных нет. Это была шестая атака с воздуха за шесть дней.

Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко рассказал, что Киев с разных направлений атаковали беспилотники и, одновременно российские войска запустили крылатые ракеты со стратегических бомбардировщиков из района Каспия. Силы ПВО уничтожили в Киеве и Киевской области более 30 воздушных целей различного типа, объявил Попко.

Проверить эту информацию в условиях военного конфликта невозможно.

Накануне в результате ночного ракетного удара по Киеву погибли три человека, в том числе девятилетняя девочка, ещё 14 пострадали.

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