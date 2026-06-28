Российские войска атаковали Киев, Сумы и Харьков. Есть пострадавшие

В ночь на 28 июня российские войска выпустили по Украине 142 беспилотника и восемь ракет, сообщают Воздушные силы ВСУ. Семь ракет и 125 дронов были нейтрализованы, зафиксированы попадания в 13 местах.

Ракетной атаке подвергся Киев. В городе были слышны по меньшей мере пять взрывов. Глава городской администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в результате ракетного удара был ранен житель Дарницкого района. В нескольких местах возникли пожары, в том числе горят автосервис, жилое и нежилое здание, рассказал он в телеграме-канале. По словам мэра Киева Виталия Кличко, раненый госпитализирован.

Полиция Киева сообщила об обнаружении боевой части ракеты возле многоэтажного жилого дома.

В Сумах в результате российской атаки пострадала одна женщина, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Сначала по городу были нанесены удары управляемыми авиационными бомбами - значительные повреждения получили промышленные и складские объекты. После этого беспилотник попал в крышу жилого дома: начался пожар, женщина получила ранения.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил об ударе дрона по фасаду многоэтажного дома в Киевском районе, 59-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, выбиты окна.

В Днепропетровской области атаке подверглись АЗС в двух районах. Как сообщает ГСЧС, пострадали два человека. Возникли пожары, повреждены автомобили.