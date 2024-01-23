Российские войска атаковали ракетами Киев и Харьков. Есть жертвы

Утром 23 января воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. Командование Воздушных сил ВСУ сообщило о взлёте ракетоносцев Ту-22М3 с аэродромов в Мурманской и Калужской областях.

Позже появились сообщения о взрывах в Киеве, Харькове, а также в Днепропетровской и Сумской областях. Жителям предписано оставаться в укрытиях.

В Святошинском районе Киева в результате ракетной атаки загорелись несколько автомобилей, по предварительным данным, повреждено многоэтажное здание – взрывной волной в нём выбило окна. Глава городской военной администрации Сергей Попко сообщил об одной погибшей женщине и четырёх раненых. По данным мэра Киева Виталия Кличко, пострадали семь человек. Также из-за ракетного обстрела повреждены здания в Печерском и Соломенском районах.

В Харькове разрушен подъезд жилого дома, сообщил мэр города Игорь Терехов. Под завалами, которые разбирают спасатели, могут находиться люди. По последним данным, два человека погибли и 13 человек пострадали из-за ракетного удара, сообщил глава областной администрации Олег Синегубов.

В Павлограде в Днепропетровской области после ракетной атаки известно об одном погибшем. Ещё один человек ранен, написал глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Минобороны России обстрелы пока не комментировало. Как правило, российская сторона заявляет, что атакует только военные объекты.