Российские войска атаковали торговое судно у берегов Одессы

В ночь на субботу российские войска выпустили по Украине семь ракет и 90 беспилотников. Одну ракету и 69 дронов удалось сбить, сообщают Воздушные силы ВСУ.

Основным направлением ударов была Одесса. Один человек стал жертвой российского удара по торговому судну под флагом Антигуа и Барбуда, еще три человека получили ранения, сообщил глава Одесской областной администрации Олег Кипер.

Также были повреждены объекты инфраструктуры. Во время ликвидации последствий одной из атак российская армия нанесла повторный удар, повредив специальную спасательную технику.

Вечером в пятницу российские войска нанесли ракетный удар по портам Одесской области, в результате которого было повреждено судно под флагом Маршалловых островов, пишет Кипер. Экипаж судна из 17 человек был эвакуирован, четверо из них пострадали. Все спасенные – граждане Филиппин.

В Черниговской области в результате атаки ударного дрона на частный дом в Новгороде-Северском пострадала семья из пяти человек, в том числе трое детей, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Получившие травмы дети – 2009, 2014 и 2019 годов рождения.