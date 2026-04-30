Российские войска массированно атаковали Одессу, пострадали 18 человек

Российские войска в ночь на 30 апреля массированно атаковали Одессу, пострадали не менее 18 человек. Об этом сообщает управление Нацполиции Одесской области.

По данным главы городской военной администрации Сергея Лысака, два человека находятся в реанимации в тяжелом состоянии, медики борются за их жизнь. Один человек госпитализирован в травматологическое отделение.

В городе повреждены многоэтажные и частные дома, детский сад, гостиница, парковка и другие объекты инфраструктуры, а также автобусы и легковые автомобили. Больше всего повреждений, по его словам, зафиксировано в Приморском районе. Здесь, в частности, повреждены многоэтажки и пятиэтажный жилой дом.

По данным Воздушных сил ВСУ, в ночь на 30 апреля российские войска атаковали Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и 206 ударными беспилотниками, из них 172 дрона были нейтрализованы. Независимых данных нет.