Российские войска наступают к югу от Лисичанска

Российские войска продолжают наступление к югу от Лисичанска в Луганской области Украины. Они накануне заняли посёлки Лоскутовка и Рай-Александровка примерно в 20 километрах от города.

По сообщениям генерального штаба ВСУ и главы администрации Луганской области Сергея Гайдая, российские войска атакуют поселок Волчеяровка, к северо-западу от Лоскутовки, а также Золотое - выступ украинской обороны дальше к югу. К западу от него пытаются овладеть господствующими высотами в районе Берестового.

Российские телеграм-каналы накануне сообщили об окружении украинских сил в Горском и Золотом - двух населённых пунктах к югу от Лисичанска, где украинские военные удерживают позиции с 2014 года. Украинская сторона об окружении не сообщает.

Общая цель российского наступления - охватить с юга Северодонецк и Лисичанск, два соседних города, оставшиеся последним крупным оплотом украинской обороны в Луганской области, и в дальнейшем выйти к реке Северский Донец, чем завершится окружение Лисичанска и Северодонецка. Форсировать реку после провала операции под Белогоровкой российские войска пока не пытаются.

По оценке британского министерства обороны, за последние три дня российские войска, вероятно, продвинулись более чем на пять километров к югу от Лисичанска, усилив группировку и используя высокую концентрацию артиллерийского огня, а некоторые украинские подразделения отошли, чтобы избежать окружения: "российские силы усиливают давление на выступ украинской обороны Лисичанск-Северодонецк, используя ползучее продвижение по окраинам жилой застройки".

Американский Институт изучения войны, отслеживающий ситуацию на поле боя, считает российские войска, вероятно, достигнут Лисичанска в ближайшие дни, хотя вряд ли смогут быстро захватить район Северодонецка-Лисичанска.

Продолжаются бои в самом Северодонецке и поселке Сиротино на его юго-восточной окраине.