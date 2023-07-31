Российские войска ночью нанесли удары по Харькову

В ночь на вторник российские войска нанесли удары дронами по Харькову и области. Об этом сообщило РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Харькова Игоря Терехова. По словам градоначальника Харькова, взрывы раздавались в Шевченковском районе.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов также отметил, что российские войска били по Харькову и области. Журналисты телеканала "Суспільнi" сообщили, что после взрывов в Харькове начались перебои со светом, в некоторых районах было нарушено водоснабжение.

В последние недели российские войска усилили комбинированные атаки в Харькове и области и применяли дроны и ракеты разных типов.

В последний день июля в Харькове в результате удара российских ракет С-300 пострадал как минимум один человек. Данные уточняются.

При ударах по Новобаварскому району Харькова снаряд попал в складские постройки местного предприятия, на площади около двухсот квадратных метров вспыхнул пожар.