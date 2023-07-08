Российские войска обстреляли Лиман. Есть погибшие и раненые

В результате российского удара по городу Лиман Донецкой области погибли как минимум шесть человек, еще пять получили ранения. Об этом сообщает глава областной военной администрации Павел Кириленко.

По его словам, удар из реактивных систем залпового огня был нанесен в 10 утра и пришелся по частному сектору. Повреждены дом и магазин.

В МВД Украины уточнили, что среди погибших в Лимане – четыре женщины и два мужчины.

В Минобороны России обстрел пока не комментировали.