Российские войска применяют против ракет HIMARS электронные помехи

Российской армии в Украине в последние месяцы всё чаще удавалось блокировать работу американских мобильных ракетных систем HIMARS. Как рассказали телеканалу CNN специалисты, осведомлённые об использовании американских систем, российские военные создают помехи, которые нарушают наведение "хаймарсов" на цели.

Украинским военным специалистам пришлось с помощью США разрабатывать альтернативные способы нанесения точных ударов по российским целям.

Как сообщает CNN, "речь идёт о постоянной игре в кошки-мышки", о противоборстве российским электронным помехам, пояснил представитель Пентагона. По его словам, только найдёшь новый способ противодействия помехам, как немедленно сталкиваешься с нейтрализацией наших усилий новыми помехами со стороны армии России. "И мы не можем наверняка знать, насколько успешными будут наши действия с точки зрения долгосрочной перспективы", – заявил собеседник телеканала.

Средства электронного противодействия в Украине используются обеими воюющими сторонами. По мере приближения к началу украинского наступления, полагаться на ракеты HIMARS становится всё более актуальной задачей для украинских войск, сказал официальный представитель Пентагона.

"Одно дело сдерживать российские войска на том месте, на котором они находятся в настоящее время. И совсем другое дело – отбросить их с территорий, которые они оккупируют, – сказал телеканалу CNN отставной бригадный генерал Стивен Андерсон. – За минувший год противник успел закрепиться на своих позициях".