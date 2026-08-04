Российские войска сбросили бомбы на Сумы, среди погибших двое детей

Российские войска в ночь на 4 августа запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 136 ударных беспилотников, из них украинские военные сбили 117, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Независимых данных нет.

Сумская область

В Сумах в результате российских ударов погибли две девочки (5 и 10 лет) и пожилая женщина. Глава областной военной администрации Олег Григоров сообщил, что российские военные сбросили шесть управляемых авиабомб на гражданскую инфраструктуру города.

"Тела детей извлекли из-под завалов их дома, – написал он. – Тяжёлая ночь, ужасные последствия. Разрушены и повреждены жилые дома, нежилые постройки".

Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Ликвидация последствий продолжается.

Днепропетровская область

В Павлоградском районе, по словам главы областной администрации Александра Ганжи, в результате российской атаки пострадали два человека, повреждены частные дома. В Никопольском районе поврежден многоэтажный дом.

Одесская область

В городе Белгород-Днестровский после российского удара по частному жилому дому пострадали два человека, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Николаевская область

В Николаеве погибла 89-летняя женщина, семь человек получили ранения, в том числе девочки в возрасте 2 и 12 лет.

По данным ГСЧС, разрушены два частных дома, повреждены ещё семь домов, автомобиль и окна трёх многоквартирных домов.