Российские войска сбросили на Сумы восемь авиабомб

В ночь на 6 августа российские войска сбросили на Сумы восемь управляемых авиабомб в течение восьми минут, сообщает глава городской администрации Сергей Кривошеенко.

По последним данным, пострадали 12 человек. Повреждены здание торгового центра, пять магазинов, остекление окон 10 многоэтажных домов, три частных дома и пять легковых автомобилей.

В Балаклее Харьковской области в результате российской атаки погибли три человека. Глава городской администрации Виталий Карабанов сообщил, что удар был нанесен по одному из микрорайонов города: загорелись два частных жилых дома, повреждены соседние дома.

В поселке Камышаны под Херсоном в результате атаки дрона на автобус, перевозивший работников на поле, пострадали шесть человек. По данным местных властей, у всех пострадавших диагностировали взрывные травмы и акубаротравмы.

Атаке беспилотников также подвергся город Запорожье. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, пострадали 52-летний мужчина и три женщины в возрасте 84, 86 и 51 года. Частично разрушена кровля 9-этажного дома, взрывной волной повреждены соседние дома.

Всего за ночь, по данным Воздушных сил ВСУ, Украину атаковал 101 беспилотник и четыре ракеты. Из них силы ПВО сбили 66 дронов.