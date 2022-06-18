Российские войска штурмуют поселки к югу от Северодонецка

Российские войска ведут артобстрел и штурмуют посёлки к юго-востоку от города Северодонецк, сообщает генеральный штаб украинской армии.

Утверждается, что штурм населенного пункта Сиротино был отбит, а в посёлке Метёлкино российские военные добились "частичного успеха, пытаются закрепиться".

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в воскресенье о взятии посёлка Метёлкино под контроль и больших потерях украинских войск. Ранее он заявлял о взятии самого города Северодонецк, однако там продолжаются бои.

Северодонецк и соседний Лисичанск - последние крупные населенные пункты Луганской области под контролем Украины. Он остаётся наиболее напряженным местом боевых действий. Уличные бои в городе продолжаются уже несколько недель. Большая часть жилой застройки сейчас под контролем российских военных, украинские военные удерживают позиции вокруг завода "Азот".

Россия перебрасывает под Северодонецк большие резервы с других направлений, чтобы попытаться наконец полностью захватить город, заявил глава Луганской областной администрации Сергей Гайдай.

В субботу поддерживаемые Россией сепаратисты "ДНР" и корреспонденты российских СМИ сообщают о многочисленных обстрелах Донецка. Согласно утверждениям сепаратистов, по городу было, помимо прочего, выпущено около 20 снарядов из артиллерии, поставленной Украине странами НАТО. Независимого подтверждения этого нет, украинская сторона обстрелы не комментировала. По данным сепаратистов, в Донецке погибли 5 мирных жителей, есть раненые.

По данным украинских властей, российские военные в субботуобстреляли газоперерабатывющее предприятие в Харьковской области, возник масштабный пожар. О жертвах не сообщается. В телеграм-каналах также появились фото столба дыма, поднявшегося после ещё одного удара - как сообщается, в Днепропетровской области. О том, какой объект был поражён, пока нет данных.

Есть сообщения и о ракетных ударах по Николаеву.

Сегодня 115-й день российского полномасштабного вторжения в Украину.