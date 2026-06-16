Российские войска ударили дронами по Балаклее и Херсону

Российские войска в ночь на 16 июня запустили по Украине две баллистические ракеты "Искандер-М" и 132 беспилотника, из них были сбиты 114 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Независимой статистики нет.

Харьковская область

В результате российского удара по городу Балаклея, по данным главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова, пострадали восемь человек, среди них четырехлетняя девочка и 13-летний мальчик. Горели четыре частных жилых дома, подвальное помещение, автомобили, хозяйственные постройки и гараж.

Херсонская область

В Херсоне в результате удара по автомобилю скорой помощи, который приехал на вызов в Корабельный район, пострадали два медика. Им диагностировали контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы, сообщили в городской военной администрации. Еще трое, в том числе два сотрудника коммунального предприятия, пострадали из-за атак дронов в том же районе.

Также российские военные, как сообщается, атаковали маршрутку в Херсоне. По данным главы городской военной администрации Ярослава Шанько, погиб мужчина, ранены водитель и пассажирка.

Днепропетровская область

В Никопольском районе, как сообщил глава ОВА Александр Ганжа, пострадал 39-летний местный житель, повреждены объекты инфраструктуры и автомобиль. В Синельниковском районе повреждены многоквартирный дом и автомобили.

Кировоградская область

В Александрийском районе повреждено здание животноводческого комплекса. Как сообщил глава ОВА Андрей Райкович, погибли более 20 голов крупного рогатого скота.

Сумская область

По данным местных властей, российские военные атаковали жилой сектор Шостки в Сумской области. В результате удара пострадали два человека – 34-летняя женщина и 3-летняя девочка.