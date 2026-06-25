Российские войска ударили по АЗС в трёх областях Украины

Российские войска в ночь на 25 июня запустили по Украине баллистическую ракету "Искандер-М" и 90 ударных беспилотников, из них украинские военные сбили 83 дрона. Об этом сообщила пресс-служба Воздушных силы ВСУ, независимых данных нет.

Под ударом оказались в частности заправочные станции в ряде регионов.

Сумская область

Исполняющий обязанности мэра Сум Артём Кобзарь сообщил, что около 06:00 беспилотник попал в АЗС в Заречном районе города. На месте возникло возгорание.

По данным главы Сумской областной военной администрации Олега Григорова, в результате атаки пострадали четыре человека. Два сотрудника АЗС госпитализированы с лёгкими травмами. Также пострадала супружеская пара, находившаяся рядом с местом удара. Им помощь оказали на месте.

"Враг уже год не прекращает попыток целенаправленно уничтожать АЗС на территории области. За июнь – 13 атак по АЗС области", – отметил Григоров.

Запорожская область

Российские военные утром также ударили по АЗС в Запорожской области. В каком именно населённом пункте находится станция, глава администрации Иван Фёдоров не уточнил. По неподтверждённым сообщениям, речь идёт о городе Запорожье.

Днепропетровская область

Начальник областной администрации Александр Ганжа сообщил об ударе по АЗС в Никопольском районе. В Криворожском районе, по его словам, пострадала инфраструктура, в Днепровском районе – легковые и грузовые автомобили после удара по складу с коммунальной техникой, в Павлограде – автомобили и здания колледжа, общежития и оздоровительного комплекса. В Синельниковском районе загорелось здание дома культуры, также повреждены 12 частных домов и хозпостройка.

Полтавская область

По данным главы ОВА Виталия Дякивнича, ночью российские военные ударили беспилотником по одному из промышленных предприятий Полтавского района. Подразделения ГСЧС ликвидировали пожар, никто не пострадал.

Харьковская область

В результате российской атаки по жилому сектору города Богодухов пострадали пять человек, сообщила областная прокуратура.

Повреждены фасад дома и линия электропередачи, горели гараж и три автомобиля.