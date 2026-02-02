Российские войска ударили по Черкасской области, есть пострадавшие

Глава Черкасской областной военной администрации Украины Игорь Табурец сообщил о массированной российской атаке на регион в ночь на второе февраля.

По его словам, зафиксировано падение дронов на нескольких локациях, в том числе в Черкассах. По предварительным данным, пострадали четыре человека.

По словам главы Днепропетровской областной администрации Александра Ганжи, Россия снова ударила по Терновке в Павлоградском районе. 1 февраля после удара по автобусу в Терновке погибли, по уточнённым данным, 12 шахтёров, ещё 16 человек пострадали. В результате ночной атаки горели административное здание и пристройка к нему. В Синельниковском районе повреждены два частных дома и хозпостройка, в Никопольском районе – предприятие и линия электропередачи, сообщает "Настоящее Время".

Российские военные также обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона. В Херсонской городской военной администрации сообщили, что два человека получили ранения.