Российские войска ударили по Днепру и Харькову, много раненых

Российские войска в ночь на 10 марта ударили по Украине 137 беспилотниками, в Днепре и Харькове пострадали не менее 14 человек. Нанесен ущерб жилым домам, возник пожар, сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

В понедельник вечером в Харькове, по данным местных властей, в результате удара дрона были ранены восемь человек. Рано утром по тому же Холодногорскому району Харькова был нанесен повторный удар, пострадали два человека.

В Херсонской области в течение суток в результате российских ударов ранены девять человек. Войска России нанесли удары по 35 населенным пунктам области, сообщил утром 10 марта глава областной военной администрации Александр Прокудин. По его информации, повреждены шесть многоэтажных и 14 частных домов, административные здания, коммунальная техника, автомобили и гараж.

По предварительным данным, к утру 10 марта над Украиной сбили 122 дрона. "Зафиксировано попадание 12 ударных БПЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 10 локациях", – говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.