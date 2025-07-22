Российские войска ударили по Краматорску, Славянску и Одессе

В ночь на 22 июля Украину атаковали 42 российских беспилотника, сообщают Воздушные силы ВСУ. 26 дронов были сбиты, еще семь "локационно потеряны", то есть исчезли с радаров.

"Зафиксировано попадание девяти беспилотников в трех локациях, падение сбитых в трех локациях", – говорится в сообщении.

В городе Краматорск Донецкой области в результате удара управляемыми авиабомбами был поврежден многоэтажный дом. По словам главы городской администрации Александра Гончаренко, погиб 10-летний ребенок, еще пять человек пострадали.

В Славянске утром во вторник в результате обстрела пострадали по меньшей мере четыре человека. По словам главы города Вадима Ляха, есть многочисленные разрушения, прежде всего в жилом секторе.

В результате авиаудара по Сумам повреждены пять многоквартирных домов, 18 автомобилей и торговый центр. Ранения получили три человека, в том числе ребенок. Всего за медицинской помощью обратились 12 человек, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

По Одессе российские военные ударили беспилотниками, в результате чего на одной из парковок загорелись автомобили, поврежден магазин, в многоэтажном доме были выбиты окна. Известно об одном пострадавшем.