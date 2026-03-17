Российские войска ударили по терминалу "Новой почты" в Запорожье

Терминал "Новой почты", 17 марта 2026 года
Российские войска утром 17 марта нанесли удар по Запорожью, пострадали восемь человек. Об этом сообщил глава областной военной администрации Иван Федоров.

Согласно фотографиям, которые опубликовал Федоров, пострадало здание терминала "Новой почты". По его словам, пострадавшие – работники компании.

В Одесской области повреждены энергетическая, портовая и промышленная инфраструктура, сообщило управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Другие подробности не приводятся.

Мэр Измаила Андрей Абрамченко писал о массированной атаке на город, в результате которой, по его словам, пострадали инфраструктурные объекты и жилые дома.

Российские военные в ночь на 17 марта запустили по Украине 178 беспилотников, из них было сбито 154. Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 12 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях, сообщили вооружённые силы Украины.

Украинские власти и международные организации квалифицируют удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению как военные преступления России. Российские власти этого не признают, заявляя, что атаки направлены на военные объекты.

