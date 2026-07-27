Российские войска ударили по Запорожью, Изюму и Сумам

Российские войска в ночь на 27 июля запустили 147 беспилотников по Украине, из них украинские военные сбили 123, сообщили в Воздушных силах ВСУ. Независимых данных нет.

В Запорожье в результате российских атак погиб 67-летний мужчина. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), разрушены два жилых дома. Взрывной волной и обломками повреждены соседние здания и автомобили.

В Сумах пострадали пять человек. Глава областной военной администрации Олег Григоров написал, что российские военные нанесли семь ударов управляемыми авиабомбами. Повреждены частные жилые дома, объекты инфраструктуры и транспорт. Кроме того, дроны ударили по одному из предприятий и торговому центру.

В Изюме Харьковской области. ранены три человека. В ГСЧС сообщили, что горели конструкции металлического ангара и складское здание.

В Днепре повреждены предприятие, многоквартирные дома, магазины, автомобили; в Никопольском районе – детский сад, инфраструктура, многоквартирные и частные дома. Пострадали два человека, в том числе шестилетний мальчик.