Российские войска вновь атаковали энергетическую структуру Украины

В ночь на 12 апреля российские войска атаковали Украину 17 ударными беспилотниками типа "Шахед" и управляемой авиационной ракетой Х-59. Об этом сообщает командование Воздушных сил ВСУ.

По данным украинских военных, 16 беспилотников были сбиты в пределах Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областей.

В Криворожском районе Днепропетровской области обломки сбитого дрона упали на территории объекта критической инфраструктуры. Произошел пожар, позднее его потушили.

Поступали сообщения о взрывах в Хмельницкой области.

Последствия обстрелов уточняются. О жертвах и пострадавших пока не сообщается.

В ночь на 11 апреля Россия нанесла массированный удар по Украине крылатыми ракетами и беспилотниками. Под удар попали объекты энергетики в пяти областях страны: Харьковской, Киевской, Запорожской, Одесской и Львовской. В "Центрэнерго" заявили, что в результате ударов полностью разрушена Трипольская теплоэлектростанция в Киевской области. Она генерирует около половины всей энергии, которую вырабатывают предприятия в регионе. В Харькове повреждения получила городская ТЭЦ, в городе Сумы также была атакована ТЭЦ.

Президент России Владимир Путин назвал удары по энергообъектам Украины частью процесса "демилитаризации", так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс Украины. Путин также заявил, что Россия "была вынуждена" ответить на удары по её энергообъектам со стороны Украины. В последние недели в результате ударов беспилотников были поражены несколько нефтеперерабатывающих заводов на российской территории.

Минобороны России сегодня отчиталось о четырех уничтоженных в ночь на 12 апреля беспилотниках над территорией Ростовской области и одном – над Белгородской областью. О разрушениях и пострадавших не сообщается.