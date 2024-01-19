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Российские войска, вероятно, заняли часть села Весёлое под Бахмутом

На окраине села Весёлое. Фото 2022 года
На окраине села Весёлое. Фото 2022 года

Российские войска, по всей видимости, заняли большую часть населённого пункта Весёлое к северо-востоку от Бахмута в Донецкой области. К таким выводам пришли аналитики украинского проекта DeepState. Они отмечают, что за последние сутки российские войска пытались атаковать сразу на нескольких участках фронта, в том числе на Сватовском направлении в Луганской области и под Авдеевкой.

Накануне о взятии Весёлого заявило Минобороны России. До этого в последний раз российское военное ведомство заявляло о взятии Марьинки около месяца назад.

Весёлое - небольшой населённый пункт, однако возможное развитие успеха в этом направлении может поставить под угрозу украинские позиции в городе Северск.

В утренней сводке Генштаба ВСУ говорится об усилении российских атак в Луганской области. Одновременно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что армия России упорно ведет активное наступление на Купянском направлении - это Харьковская область. По его информации, основные силы российской армии сосредоточены на захвате Синьковки, которую российские командиры штурмуют, не считаясь с потерями. Синьковка считается "ключом" к части города Купянск, расположенной к востоку от реки Оскол.

Российские провоенные телеграм-каналы заявляют о продвижении российских войск также под Авдеевкой, которую штурмуют уже почти 2 года. Последний штурм начался в октябре прошлого года. DeepState отмечает "серьёзную" ситуацию для украинских военных к югу от Авдеевки. Американский институт изучения войны подтверждает продвижение россиян к юго-западу от города. В то же время институт, основываясь на открытых источниках, отмечает, что за последние три дня под Авдеевкой российские войска, вероятно, потеряли более 40 единиц бронетехники.

В ночь на 19 января не сообщалось о российских атаках на тыловые районы Украины - что бывает довольно редко. Прифронтовые районы подвергаются артиллерийским обстрелам, о них сообщается в частности в Харьковской и Херсонской областях.

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