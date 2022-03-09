Российские войска заняли город Скадовск на побережье Чёрного моря

Российские военные в среду, по сообщениям местных жителей и СМИ, вошли в украинский город Скадовск. Видео с военной техникой и российскими солдатами на улицах города-курорта, расположенного в Херсонской области на побережье Чёрного моря, появились в соцсетях.

Местные жители вышли на акцию протеста под флагами Украины. На одно из видео попала стычка протестующих с российскими солдатами. Утверждается, что жителей не пускали к памятнику Тарасу Шевченко, к которому они хотели возложить цветы.

По сообщениям украинских СМИ, боёв за город не было, он находился в тылу наступающей группировки российских войск, но до сегодняшнего дня они – в отличие от таких городов, как Херсон, Новая Каховка или Мелитополь, – в Скадовск не заходили. Мэр города заявил, что военные забрали из городского совета все компьютеры. Российское командование пока официально не сообщало о занятии города.

Под контроль российских военных за почти две недели боевых действий перешёл ряд территорий на юге, севере и востоке Украины. В последние дни продвижение российских войск, судя по сообщениям из открытых источников, замедлилось.