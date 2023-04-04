Российские журналисты потребовали освободить Эвана Гершковича

Журналисты российских независимых медиа и общественные деятели во вторник опубликовали открытое письмо с призывом освободить арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.

В письме говорится, что его авторы считают выдвинутые ФСБ против Гершковича обвинения в шпионаже голословными и не доверяют им.

"ФСБ утверждает, что Гершкович якобы действовал по заданию США и осуществлял сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Однако это заявление не подкреплено ничем — нам предлагают верить на слово следствию госбезопасности" - говорится в письме. Его авторы напоминают о деле осуждённого ранее по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова, утверждая, что он был осуждён за журналистскую деятельность, а преступлений не совершал. "Сходство обстоятельств нового «шпионского» дела с делом Сафронова вызывает сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного Эвану Гершковичу" - пишут журналисты. Они также выражают поддержку иностранным корреспондентам, которые "рискуют, продолжая работать в России".

Под письмом, опубликованным, в частности, телеканалом "Дождь", стоят подписи Сергея Пархоменко, Александра Плющева, Женыы Немцовой, Михаила Зыгаря, Галины Тимченко, Тихона Дзядко, Сергея Смирнова, Любови Соболь и других руководителей и журналистов независимых медиа, а также общественных деятелей.