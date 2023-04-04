Российские журналисты потребовали освободить Эвана Гершковича

Журналисты российских независимых медиа и общественные деятели во вторник опубликовали открытое письмо с призывом освободить арестованного в России корреспондента The Wall Street Journal, гражданина США Эвана Гершковича.
В письме говорится, что его авторы считают выдвинутые ФСБ против Гершковича обвинения в шпионаже голословными и не доверяют им.
"ФСБ утверждает, что Гершкович якобы действовал по заданию США и осуществлял сбор составляющих государственную тайну сведений о деятельности одного из предприятий российского ВПК. Однако это заявление не подкреплено ничем — нам предлагают верить на слово следствию госбезопасности" - говорится в письме. Его авторы напоминают о деле осуждённого ранее по обвинению в госизмене журналиста Ивана Сафронова, утверждая, что он был осуждён за журналистскую деятельность, а преступлений не совершал. "Сходство обстоятельств нового «шпионского» дела с делом Сафронова вызывает сомнения относительно достоверности существа обвинения, предъявленного Эвану Гершковичу" - пишут журналисты. Они также выражают поддержку иностранным корреспондентам, которые "рискуют, продолжая работать в России".
Под письмом, опубликованным, в частности, телеканалом "Дождь", стоят подписи Сергея Пархоменко, Александра Плющева, Женыы Немцовой, Михаила Зыгаря, Галины Тимченко, Тихона Дзядко, Сергея Смирнова, Любови Соболь и других руководителей и журналистов независимых медиа, а также общественных деятелей.
- О задержании Гершковича в Екатеринбурге стало известно утром 30 марта. В тот же день суд в Москве отправил журналиста в СИЗО по обвинению в шпионаже. Это первый подобный случай с американским журналистом в России с 1986 года (тогда речь шла ещё о СССР).
- Российское следствие утверждает, что Гершкович собирал по заказу США секретные сведения об одном из предприятий военно-промышленного комплекса. Подробности обвинения не приводятся. Сам Гершкович после ареста не мог давать комментариев. The Wall Street Journal и власти США категорически отвергают обвинения и заявляют о невиновности журналиста. В его защиту выступили ряд ведущих СМИ США, а госсекретарь Энтони Блинкен позвонил в связи с арестом Гершковича главе МИД России Сергею Лаврову - такие звонки после российского вторжения в Украину крайне редки.
- США призвали всех своих граждан, в том числе журналистов, уехать из России в целях безопасности.
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