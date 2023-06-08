Российские журналисты просят BigTech помешать отключению РФ от интернета

Международная организация "Репортёры без границ" (RSF), главные редакторы и журналисты независимых российских СМИ призвали руководителей крупнейших технологических компаний создать рабочую группу "Инженеры против диктатуры", чтобы не допустить отключения российского сегмента интернета от глобальной сети. Обращение публикует "Медуза".

Журналисты обращаются к генеральному директору Apple Тиму Куку, основателю Telegram Павлу Дурову, владельцу Twitter Илону Маску, гендиректору Meta Марку Цукербергу, руководителям YouTube, Google, Microsoft и Linkedin.

Как говорится в письме, российские власти готовятся к переизбранию Владимира Путина в 2024 году и в преддверии выборов, как ожидается, "будут все более нетерпимыми к любым высказываниям, противоречащим официальной версии Кремля". В нём упоминается о репрессиях против журналистов, усилившихся после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, и о блокировке многих соцсетей и СМИ. "Только две крупные платформы пока частично пережили эту чистку: Telegram и YouTube. Это единственные информационные пространства, остающиеся в распоряжении российских журналистов, которые пытаются информировать своих сограждан о реальности войны, которую ведет от их имени Владимир Путин", - говорится в письме, авторы которого высказывают опасения, что уже осенью и эти площадки будут заблокированы.

При этом, как указывают авторы письма, уже сейчас существуют технологические решения, которые могли бы помочь обойти блокировки. "Например, очень полезным для обхода цензуры может оказаться разрешение «доменного фронтинга» внутри облачных решений, которые Кремль не будет в состоянии отключить", - говорится в письме. Авторы призывают лидеров технологических компаний совместно "разработать решения по воссоединению российских граждан с независимыми СМИ".

Письмо подписали руководители "Медузы", ,The Bell , "Дождя", "Медиазоны", Republic, "Вёрстки", "Важных историй", "Эха" и многих других независимых российских СМИ, а также некоммерческих организаций. Инициативу поддержал лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов.

Письмо опубликовано утром в четверг, реакции представителей технологических компаний пока нет.